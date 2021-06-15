РФ угрожает полным закрытием миссии ОБСЕ на Донбассе

Правительство РФ не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ видели что-то из военных усилий

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Российская Федерация угрожает полностью остановить работу наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска» Гуково «и» Донецк «на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий», — сказал министр.

Как отметил Кулеба, правительство РФ не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ видели что-то из военных усилий, которые предпринимает Россия вдоль границы.

«Украина настаивает, что эта миссия, в» Гуково «и» Донецку «, должен продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России в ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция этой организации «, — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители НВФ активно применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних жителей ОРДЛО для участия в боевых действиях на линии соприкосновения против Украины.