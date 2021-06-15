Политика

РФ угрожает полным закрытием миссии ОБСЕ на Донбассе

Правительство РФ не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ видели что-то из военных усилий

Время чтения: 40 Секунд

Российская Федерация угрожает полностью остановить работу наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска» Гуково «и» Донецк «на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий», — сказал министр.

Как отметил Кулеба, правительство РФ не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ видели что-то из военных усилий, которые предпринимает Россия вдоль границы.

«Украина настаивает, что эта миссия, в» Гуково «и» Донецку «, должен продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России в ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция этой организации «, — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители НВФ активно применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних жителей ОРДЛО для участия в боевых действиях на линии соприкосновения против Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Мы заслуживаем большего: Зеленский прокомментировал саммит НАТО

Украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции «политику желанного гостя»

«В прошлом он фактически признавал»: Байден заговорил об «убийствах» Путина

Накануне встречи, по мнению Байдена, это практически не имеет значения

Теперь можно обсудить конкретные шаги в направлении интеграции с Россией — Пушилин сделал заявление

Денис Пушилин выступил с обращением

ПДЧ для Украины зависит от встречи Байден — Путин: что ждет Украину

Еще один вопрос на повестке дня встречи Байден — Путин

НАТО: Украина получит членство в Альянсе через ПДЧ

Раньше в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок

Путин заговорил о преемнике

Путин уверил, что готов поддержать своего приемника

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap