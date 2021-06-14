Крымская платформа может превратиться в клуб друзей Украины

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Украинские власти и лично президент Украины Владимир Зеленский создавал Крымскую платформу, которая могла бы стать площадкой, на которой будут решаться не только вопросы Крыма, но и также Донбасса.

Однако, похоже, что ситуация в этом направлении будет развиваться на по плану украинского президента. Источник сообщает, что Запад поддерживает Нормандский формат, что превратит Крымскую платформу из переговорного формата в клуб друзей Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Для Офиса Президента это очередной международный удар, что позволит Кремлю дальше настаивать на беспрекословном выполнение Минских соглашений», — паблик.

Источник добавляет, что ЕС и США на саммите заявят о поддержке Нормандского формата, усилий контактной группы и ОБСЕ по Украине. Такими данными поделился представитель ЕС.

Ранее мы сообщали, что европейские партнеры предали Украину.