Политика

У Путина есть свои союзники в команде Байдена: эксперт назвал имена

Андрей Илларионов раскрыл интересные нюансы

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В команде президента США Джо Байдена есть союзники президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Эксперт заявил, что у российского президента есть мощные союзники, в том числе эти союзники внутри американской администрации. Илларионов назвал тех, кто при переговорах Байдена с Путиным не намерены ставать на сторону Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Непосредственно саму эту встречу в Женеве готовит не МИД, как обычно готовят саммиты американских и российских президентов. Этот саммит готовят советники по нацбезопасности – Салливан и Патрушев. Патрушев – это не тот человек, с которым можно договариваться о разоружении, и он, конечно, не сторонник и не союзник Украины», — сказал он.

Эксперт также добавил, что Уильям Бернс, директор ЦРУ – это один из самых прокремлевских сотрудников американской администрации. Он был в течение нескольких лет послом в России.

Ранее мы сообщали, что если Путин и Байден не договорятся по Украине Киев ждет худший сценарий.

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