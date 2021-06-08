Вице-президент США до иммигрантов: не приезжайте

Камала Харрис выступила в Гватемале

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Вице-президент США Камала Харрис встретилась в понедельник с президентом Гватемалы Алехандро Джамматеи в рамках своего первого зарубежного визита. Там она дала четкий сигнал тем, кто хочет нелегально иммигрировать в США: «Не приезжайте».

— Не презжайте. Те, кто получает выгоду, в первую очередь «койоты», — сказал Харрис на пресс-конференции после встречи с президентом Гватемалы. «Койоты» — это люди, занимающиеся контрабандой, которые часто эксплуатируют иммигрантов, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В начале переговоров Харрис сказал, что для того, чтобы остановить волны миграции, включая миграцию несовершеннолетних из Гватемалы и соседних стран, люди должны надеяться на улучшение ситуации в своих странах.

Надежда не существует сама по себе, она должна сочетаться с отношениями и доверием, с ощутимыми результатами того, что мы делаем как лидеры, — сказал политик, добавив, что то, что происходит за пределами США, реально влияет на ситуацию в стране.

Как она подчеркнула, ее выбор Гватемалы в качестве пункта назначения ее первой зарубежной поездки «отражает важность региона для президента Джо Байдена».

Ранее мы сообщали, что во время взлета самолета Харрис были слышные странные звуки.