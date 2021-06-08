Если заморозить, то это означает, что они будут содержать Донбас

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Украинский делегат ТКГ Алексей Арестович считает, что Украина не станет замораживать военный конфликт на Востоке Украины, так как это может привести к увеличению активности российских войск и общую эскалацию конфликта. Об этом он сообщил информационному агентству «Телеграф», передает УРА-Информ.

«Мы можем пытаться заморозить ситуацию, но Россия захочет идти по этому сценарию? Если заморозить, то это означает, что они будут содержать эту территорию. Мы же не будем его содержать. Они хотят этого? Нет «, — рассказал он.

Также он раскритиковал статус Российской Федерации в членстве Совета безопасности, что дает ей право вето на введение миротворцев.

» Альтернатива пока один — или политически дипломатический путь, или открытая война. Если кто-то видит третий, пусть мне покажет, я с удовольствием выслушаю «, — добавил Арестович.

Также» замораживание «конфликта Арестович считает неправильным шагом, ведь отстранения от ОРДЛО «стеной» — это прямая команда для России идти вперед. Член ТГК считает, что России выгодно, чтобы Л / ДНР были в составе Украины, так как этот регион имеет Украина воздействие.

«Лавров же оговорился, он сказал:» Мы никогда не позволим Зеленскому сняться с крючка Минского процесса . Пусть вьетья на нем «. То есть, мы не боимся войны, но провоцировать ее смысла нет, поэтому что все равно через тысячу смертей вернемся к продолжению Минского процесса», — добавил делегат ТКГ.

Ранее сообщалось, что правительство Украина сможет изменить свое отношение к поставкам воды в аннексировать Россией Крым при «очень серьезных уступках» со стороны РФ.