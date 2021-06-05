«У нас есть общие интересы»: Путин рассказал о чем будет говорить с Байденом

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве

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Президент России Владимир Путин назвал темы, на которые он планирует говорить с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Путин выразил надежду, что встреча с Байденом будет конструктивной.

«Не смотря на противоречия, которые созданы не российской стороной, у нас есть общие интересы… Это решение экологических проблем, стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов», — подчеркнул президент РФ.

Ранее сообщалось, что вопрос будущего Украины будет активно обсуждаться между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на их ближайшей встрече.