Украинские бизнесмены отреагировали на новый законопроект Зеленского

Ахметов олигархом себя не считает, Коломойский уже привык

Время чтения: 46 Секунд

Известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом. Об этом заявила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в комментарии «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», — отметила она, комментируя законопрект Зеленского.

Все активы Ахметова, как отметила Терехова, «приобретенные законным путем и работают прозрачно».



При этом, еще один бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что готов попасть в реестр олигархов:

«Не хотелось бы, конечно, быть „белой вороной“ и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду „Олигарх“», — отметил он.

Ранее сообщалось, что шестой глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранним утром связывается с представителями Кабмина и «будит их».