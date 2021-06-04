Путин не пойдет на такой шаг в отношении Украины — эксперт

Станислав Белковский о главе Кремля

Время чтения: 47 Секунд

В планах президента России Владимира Путина нет полномасштабного наступления армии на Украину. Такое мнение выразил российский публицист и политический технолог Станислав Белковский.

Эксперт считает, что лидер Кремля будет поддерживать «источники напряжения» в Украине. Такие же действия Путин делает и в отношении других стран, которые ранее ходили в состав СССР, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф ТВ.

Эксперт считает, что Путин не пойдет в наступление, пока не будет иметь 100 поддержку в Украине. В Крым он пошел только потому, что был уверен в поддержке русскоговорящего населения полуострова, которое является там большинством.

В тоже время ситуация с Донбассом совсем другая. Несмотря на оккупацию территорий Донецкой и Луганской областей в планах России, по мнению эксперта, не было проекта «Малороссия».

Эксперт добавляет, что главная задача, которую преследует Путин, – создать раскол между странами Европы и США. После этого он планирует «подружиться» с Европой и усилить там присутствие России.

Ранее мы сообщали, что в РФ озвучили планы Путина по Украине.