Политика

«Единая Россия» продолжает агитацию в «ДНР»

Запланировано очередное мероприятие

Время чтения: 41 Секунд

Партия президента России Владимира Путина «Единая Россия» продолжает агитацию в ОРДО. 5 июня 2021 г. запланировано очередное мероприятие при поддержке партии лидера Кремля.

Это научно-практический форум «Русское слово в современном мире» под лозунгом «Русский Донбасс на страже русского слова». К участию будут привлечены учителя русского языка и литературы из «ДНР» и «ЛНР», методисты, филологи из России. Основной темой обозначено «обсуждение политического, социального, филологического статуса русского языка», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Как видим, политсила в борьбе за голоса избирателей делает ставку на идеологическую составляющую. Аудитория обрабатывается железно надежная – сотрудники образования, бюджетники, которых поголовно заставили получить российские паспорта (многие, конечно, получали паспорта РФ добровольно, с верой в интеграционное будущее)», — пишет источник.

Работников образования организовано отвезут голосовать в Ростовскую область.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО рассказали о главных проблемах жизни в «ДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Путин не пойдет на такой шаг в отношении Украины — эксперт

Станислав Белковский о главе Кремля

Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину — Кравчук

Экс-президент о встрече лидеров США и России

Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Все прошло без камер

Это удар по Порошенко – эксперт отметил важный момент

Вадим Карасев о процессе Стерненко

ВРУ одобрила закон про криминальную ответственность за ложь в декларациях

Согласно документу, установлена ​​уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы) за декларирование недостоверной информации

В РФ назвали имена украинских олигархов, торгующих с Россией

Власти Украины в выборочном порядке применяет санкции к политикам и бизнесменам

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap