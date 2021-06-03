План Б по Донбассу Зеленского: эксперт раскрыл детали

Руслан Бортник о плане Б президента

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Президент Украины Владимир Зеленский не один раз уже заявлял о том, что у него есть план Б по Донбассу. В последнем своем интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент заявил, что этот план обеспечит территориальную целостность и закрепит ситуацию с безопасностью.

Политолог Руслан Бортник поделился своим мнение по поводу этой информации. Он выразил свое мнение поп поводу того, что могут значить слова Зеленского о плане Б, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканала «НАШ».

«Насколько я понимаю президента, его команду, там два плана Б», в части внешней реакции. Первая возможность – это подписание нового соглашения, на подобии Будапештского меморандума, и второе, — это заключение межгосударственных соглашений о гарантиях безопасности. То есть, украино-американское соглашение или украино-британское. Президент понимает, что гарантий безопасности в рамках НАТО мы не получим, поэтому надо искать другие модели», — заявил политолог.

Ранее Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России.