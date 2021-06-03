Политика

Что будет со Шмыгалем: У Зеленского два варианта

В ОП два варианта развития событий

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Судьба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля снова активно обсуждается в СМИ и экспертами. Различные источники снова начали заявлять о том, что глава Кабмина может потерять свою должность в ближайшее время.

Источник в Офисе президента сообщает, что премьер-министр на данный момент находится на испытательном сроке. Под ним кресло уже сильно шатается. Даже в самой фракции «Слуга Народа» создана некая антипремьерская группа, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«В ОП есть безболезненный план смены де-факто правления в правительстве. Шмыгаль остается Премьером, но всем рулить начинает первый вице-премьер Любченко», — пишет паблик.

Второй вариант развития событий от Офиса президента — Шмыгаля отправляют в отставку, а Любченко становится руководить Кабмином, пока ОП не продавит его на пост Премьера.

Ранее эксперты уже называли кандидатов, которые могут заменить Шмыгаля на должности премьера. Среди них упоминался именно Любченко.

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