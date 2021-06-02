Путин «заглотнет» огромного Лукашенко — в этом нет никаких сомнений, вопрос в сроках — Гордон

Поглощение Беларуси не за горами

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У Александра Лукашенко и Владимира Путина с самого начала не заладились отношения. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон отметил, что еще после первой встречи Лукашенко и Путина они не возлюбили один одного. Дружба на камеры это одно, однако совсем другая ситуация в реальной жизни. Журналист отмечает, что у Лукашенко были прекрасные отношения с Ельциным, они были во многом похожи, а с Путиным у них не заладилось сразу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Это бык и тореадор – тореадор загоняет быка в капкан. То, что Путин «заглотнет» огромного Лукашенко — в этом нет никаких сомнений, вопрос в сроках. Он еще по инерции сопротивляется, Путин смотрит на него с ехидной улыбкой и думает: «Доигрался пацан». Поглощение Беларуси не за горами, я в это верю», — отметил Гордон.

При этом журналист не стал называть сроков, когда это может произойти.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко лишат звания почетного доктора КНУ.