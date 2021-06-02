Будет вопрос и Украины — эксперт рассказал, что предъявит Байден Путину

Андрей Пионтковский о встрече двух президентов

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Вопрос будущего Украины будет активно обсуждаться между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на их ближайшей встрече. Такое заявление сделал политолог Андрей Пионтковский.

Эксперт считает, что Байден на встрече 16 июня намерен максимально доходчиво объяснить лидеру Кремля, какую цену он заплатит в случае агрессивных действий против Украины. Также он считает, что Путин видит для себя перед встречей «смотрящим по району, смотрящим за постсоветским пространством», а Байдена считает «решалой из соседнего квартала», пишет УРА-Информ со ссылкой на «24 Канал».

«Президент США в своем звонке объяснил, зачем он едет на переговоры. Максимально достоверно и доходчиво объяснить Путину, какую громадную цену он заплатит, в случае агрессии внутри Украины. Байден едет не как «решала», а как лидер свободного мира… Он на этой встрече предъявит совместную позицию свободного мира, включающую в себя и Украину», — сказал Пионтковский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ждет провала переговоров между Путиным и Байденом.