Политика

Отношения между Украиной и Россией изменятся — эксперт рассказал о важном моменте

Вадим Карасев о встрече Байдена и Путина

Время чтения: 47 Секунд

В ближайшее время отношения между Украиной и Россией могут поменяться. Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев.

При этом эксперт отметил, что ситуация может измениться кардинально. Он заявил, что ситуацию может изменит встреча президентов США России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет УРА-Информ со ссылкой на ФАН.

Карасев заявил, что Украина старается показаться Западу превосходным государством, а Москва по сути является для Киева противником на стратегическом уровне. Однако, по мнению эксперта, Украине нужно будет меняться.

«После того, как закончатся переговоры лидера США и президента РФ, отношения между Украиной и Россией изменятся. Стороны могут договориться о решении самых больных вопросов между странами. Если же у США не будет причин вступать в полемику, отстаивая свои интересы, то Украина потеряет статус важной карты. У Киева попросту не будет иного выбора. Снова пойдет в сторону РФ, дабы восстановить с ней отношения», — сказал Карасев.

Ранее мы сообщали, что украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Киеву не стоит надеяться на военную поддержку со стороны Америки — российский политик

Алексей Пушков о ситуации в бассейне Черного моря

Парламент хочет узнать у Кабмина ситуацию с тарифами

ВР хочет узнать, что будет после отопительного сезона

«Почему нет?»: украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС

В России есть много светлых голов

Дело Медведчука: СБУ перенесла допрос Порошенко

Порошенко вызывают на допрос как свидетеля

В ОП назвали условие для проведения референдума по Донбассу

Формат подобного референдума может быть инициирован украинским народом

Шпионский скандал: датская разведка помогла американцам подслушать Ангелу Меркель

Большое расследование европейских журналистов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap