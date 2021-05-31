Отношения между Украиной и Россией изменятся — эксперт рассказал о важном моменте

Вадим Карасев о встрече Байдена и Путина

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В ближайшее время отношения между Украиной и Россией могут поменяться. Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев.

При этом эксперт отметил, что ситуация может измениться кардинально. Он заявил, что ситуацию может изменит встреча президентов США России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет УРА-Информ со ссылкой на ФАН.

Карасев заявил, что Украина старается показаться Западу превосходным государством, а Москва по сути является для Киева противником на стратегическом уровне. Однако, по мнению эксперта, Украине нужно будет меняться.

«После того, как закончатся переговоры лидера США и президента РФ, отношения между Украиной и Россией изменятся. Стороны могут договориться о решении самых больных вопросов между странами. Если же у США не будет причин вступать в полемику, отстаивая свои интересы, то Украина потеряет статус важной карты. У Киева попросту не будет иного выбора. Снова пойдет в сторону РФ, дабы восстановить с ней отношения», — сказал Карасев.

Ранее мы сообщали, что украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС.