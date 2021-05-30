Политика

«Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека», — Байден

Байден ясно даст понять Путину, что не позволит ему нарушать права человека

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что при встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве, ясно даст понять Путину, что не позволит ему нарушать права человека. Об этом он заявил во время церемонии, посвященной Дню поминовения в США, передает УРА-Информ.

«Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне и не позволим ему нарушать эти права человека», – сказал Байден.

Также Байден поведал подробности разговора с китайским правителем.

«Мы ничего не можем сделать, кроме как выступать в защиту прав человека во всем мире», — сказал Байден в ходе разговора с главой Китая Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден перед встречей с главой Кремля Владимиром Путиным будет иметь контакты с шестым главой украинского государства Владимиром Зеленским. Правительство Украины считает, что после этого американская сторона будет отстаивать жесткую линию на переговорах с Москвой. 

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