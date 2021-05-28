Политика Происшествия

Применение тяжелого вооружения боевиками на Донбассе: в НАТО выразили беспокойство

На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня

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В НАТО серьезно обеспокоены нарушениями договоренностей о режиме прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса. Также в НАТО выразили и беспокойство о том, что члены НВФ применяют на неподконтрольном украинскому правительству Донбассе тяжелое вооружение. Североатлантический альянс также выразил свою поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Стоит отметить, что такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.

«На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметили в НАТО.

Во время встречи дипломатов обсуждался также вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Новотошковского Луганской области в результате снайперского обстрела скончался один украинский военный.

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