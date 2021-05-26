Протасевич готовил в Беларуси «бойню и кровавый мятеж», — Лукашенко

Опыт наемника у него великий

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Бывший главный редактор известного в РБ Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич хотел устроить на территории Беларуси «бойню и кровавый мятеж», ведь он имеет опыт боевых действий на Донбассе. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УРА-Информ.

«Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь в Беларуси он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», — считает Лукашенко.

В самолете Ryanair, который экстренно посадили, находился террорист.

«Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право», — заявил он.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым обществом президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить давление на РБ.