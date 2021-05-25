Политика

Беларусь закрывает посольство в Канаде: нет внешнеэкономической отдачи

О причинах закрытия ведомства нет официальной информации

Время чтения: 38 Секунд

Посольства Республики Беларусь на территории Канады прекращает свою работу с первого сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения, передает УРА-Информ.

“Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии Посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г.”, — отметили в ведомстве.

Отныне граждане Беларуси, которые проживают на территории Канады, будут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь, что находится в Нью-Йорке, США.

На данный момент о причинах закрытия ведомства нет официальной информации. Однако, по данным белорусских СМИ, работа ведомства не приносит нужной внешнеэкономической отдачи. Также Посольства будут закрыты еще в нескольких государствах.

Ранее сообщалось, что Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Меркель рассказала о роли Украины в случае достройки «Северного потока-2»

Берлин приветствует отказ Белого дома от санкций

Разрешение громадам регистрировать рождения, браки и смерти: президент подписал указ

Документ облегчает доступ гражданам Украины к получению административных услуг

Встреча Байдена и Путина: стала известна точная дата

Президенты США и России — Джо Байден и Владимир Путин — встретятся в Женеве

Прекращение авиасообщения с РБ: в МИД Украины ответили на ноту протеста со стороны Беларуси

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью

Выборы в Госдуму: в РФ привлекут жителей ОРДЛО для голосования

В ЦИК рассматривается большое количество предложений

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью: официальное решение

Такое решение принял Кабмин

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap