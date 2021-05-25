Беларусь закрывает посольство в Канаде: нет внешнеэкономической отдачи

О причинах закрытия ведомства нет официальной информации

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Посольства Республики Беларусь на территории Канады прекращает свою работу с первого сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения, передает УРА-Информ.

“Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии Посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г.”, — отметили в ведомстве.

Отныне граждане Беларуси, которые проживают на территории Канады, будут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь, что находится в Нью-Йорке, США.

На данный момент о причинах закрытия ведомства нет официальной информации. Однако, по данным белорусских СМИ, работа ведомства не приносит нужной внешнеэкономической отдачи. Также Посольства будут закрыты еще в нескольких государствах.

Ранее сообщалось, что Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины.