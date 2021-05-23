Общество Политика

ВСУ получили новое вооружение: в арсенале появились модернизированные танки Т-64

Вооруженные Силы Украины получили их от Харьковского бронетанкового завода

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В сети появились фотографии модернизированных танков Т-64, которые были переданы на вооружение ВСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал «Останній блокпост».

Как известно, Вооруженные Силы Украины получили модернизированое вооружение от Харьковского бронетанкового завода.

«Т-64 является основной боевой машиной Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники в результате которой танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию и модернизированный двигатель», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинское правительство передало США список потребностей украинской армии. Также в Украине рассчитывают получить первоочередные пункты из этого списка уже в ближайшее время.

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