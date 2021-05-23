Представители «Единой России» приезжали на Донбасс: названы причины визита

„Единая Россия“ берет на себя ответственность за Донбасс

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований и «сопредседатель» «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин сообщил, зачем представители «Единой России» приезжали на временно оккупированный украинский Донбасс. Об этом пишет УРА-Информ.

«Я три года прожил на Донбассе, два из которых прослужил в „армии ДНР“. Почти три года работал „советником“ Александра Захарченко и действительно никогда не видел там членов „Единой России“ ни в каком качестве», — сообщил Прилепин.

Известно, что на временно оккупированные территории Донбасса приезжали члены партий «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ. При этом, членов ЕР «в бинокль нельзя было рассмотреть».

«Они сейчас сказали, что „Единая Россия“ берет на себя ответственность за Донбасс. Ради Бога, лишь бы людям Донбасса пошло это на пользу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии модернизированных танков Т-64, которые были переданы на вооружение ВСУ.