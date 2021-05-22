Политика

Референдум по Донбассу может быть опасным: результатами сможет манипулировать РФ

О чем можно и точно стоит говорить с обществом — это о границах компромисса, на который можно идти в вопросах Донбасса

Время чтения: 1 Мин. , 15 Секунд

Проведение на территории Украины референдума по Донбассу может быть очень опасным. В партии «Слуга народа» считают, что его результатами может манипулировать Российская Федерация. Также там считают, что для того, чтоб сформулировать корректно вопрос Донбасса, необходимо создать рабочую группу. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил народный депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа, передает УРА-Информ.

Так она прокомментировала соответствующую идею шестого президента Украины Владимира Зеленского.

«О чем можно и точно стоит говорить с обществом — это о границах компромисса, на который можно идти в вопросах Донбасса и урегулирования конфликта. Есть много проблемных вопросов, например, вопрос амнистии. Насколько широкой должна быть амнистия? Я считаю, что это очень узкое понятие, и амнистия для боевиков не может быть в принципе, они все должны сидеть, а некоторые из них долго, когда мы вернем украинский Донбасс», — считает она.

Также депутат считает, что референдум по Донбассу может быть крайне опасен для территориальной целостности Украины.

«Может быть очень опасным, в том числе и потому, что результатами могут манипулировать, прежде всего Российская Федерация, которая вмешивается в гибридном формате в дела Украины и информационное поле», — считает депутат от «Слуги народа».

Также она считает, что необходима мощная рабочая группа, которая сможет корректно сформулировать вопрос для референдума по Донбассу.

«Я бы создала некую очень мощную рабочую группу, которая сформулировала бы такие вопросы, которые были бы очень корректными и тонкими, и давали бы ответы на самые болезненные вопросы», — добавила Пидласа.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины планирует направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию для того, чтобы получить заключение.

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