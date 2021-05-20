Что сегодня в Парламенте: могут назначить 3 министров и другие вопросы

Виктор Ляшко может стать главой МОЗ
Сегодня, 20 мая, на депутатов в Верховной раде ждет весьма напряженный день. Они должны рассмотреть сразу несколько важных вопросов.
Очередное пленарное заседание должно начаться в 10:00. На нем будет рассмотрен вопрос о назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины, Александра Кубракова — министром инфраструктуры, а Алексея Любченко — первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики, пишет УРА-Информ.
Также народные депутаты должны рассмотреть законопроект о десоветизации законодательства Украины. Также Парламент должен рассмотреть вопрос об отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года, а также законопроект о Службе военного капелланства.
Также у народных депутатов в повестке дня законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон Украины «О лекарственных средствах» относительно запрета продажи лекарственных средств детям.
В тоже время в 16:00 должно начаться внеочередное заседание Верховной рады. Там депутаты в общей сложности должны рассмотреть восемь вопросов.
Ранее мы сообщали, что Виктор Ляшко рассказал, как за три недели преодолеть пандемию.