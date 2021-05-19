Политика

Пушилин рассказал, когда в «ДНР» отменят комендантский час

Все может решиться уже летом

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Одни из главных вопросов к так называемым «властям» в ОРДО у местных жителей остается комендантский час. Ранее «власти» «ДНР» уже не один раз обещали отменить комендантский час, но не делали в итоге этого.

Теперь же сепаратистов из ОРДО Денис Пушилин снова рассказал, когда комендантский час на территории оккупированной части Донецкой области. Он заявил, что сдвиг в этом направлении должен произойти уже в ближайшее время, а именно летом 2021 года, пишет УРА-Информ.

«Я прекрасно знаю, что большинство жителей ДНР хотят, чтобы комендантский час отменили. Для многих граждан — это больная тема. Кому-то хочется в гости прийти, кому-то нужно на праздник, а кто-то, как это часто бывает, задерживается на работе или учебе и со страхом в глазах бежит что есть мочи домой», — заявил Пушилин.

В тоже время местные жители не совсем понимают слов о безопасности, отмечая, что мирные жители при особых столкновениях на фронте умирали и днем, и ночью.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» на курорты можно будет проехать только по пропускной системе.

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