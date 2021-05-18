Медведчук отстаивал российскую агрессию против Украины — Яценюк

Бывший премьер о куме президента РФ

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Лидер ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук занимается продвижением российских интересов в нашей стране. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Украинский политик считает, что Виктор Медведчук является не просто кумом Путина, но и представляет в стране интересы антиукраинского элемента в виде президента России. По словам Яценюка, Медведчук в Украине представлял интересы государства-агрессора – Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Он отстаивал российскую агрессию против Украины. Он не говорил публично эту фразу по простой причине – потому что у него есть юридический диплом, и он знал о том, что если он скажет эту фразу публично, то ему сразу влепят с десяток лет. Но когда он ездил в Москву, и та часть переговоров, которая стала публичной и легла в основу уголовного производства, четко доказывает то, что в Москве он работал против Украины», — сказал он.

Также Яценюк поддержал решение президента Украины ввести санкции против Медведчука, которого сам считает врагом Украины.

Ранее мы сообщали, что в РФ уже нашли замену Медведчуку.