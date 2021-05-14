Политика

В Украине готовятся к встрече Зеленского и Байдена

Украинская сторона чувствует поддержку Соединенных Штатов Америки

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Украинская сторона ведет активную подготовку ко встречи президента украинского государства Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Украинское правительство готово к любому формату встречи. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время брифинга в Вашингтоне, передает УРА-Информ.

«Конечно, мы работаем — и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине активно работаем над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит Джо Байдена в Украину», — отметила она.

Также оона добавила, что украинская сторона чувствует поддержку Соединенных Штатов Америки.

«Это звучит на всех уровнях от президента Байдена, госсекретаря Блинкена — вы все видели недавний визит в Киев. То есть безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях. Мы видим встречу на уровне министров, на уровнях различных правительственных организаций, активные телефонные разговоры, потому такого активного сотрудничества у нас действительно очень давно не было», — подчеркнула посол.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не приедет в Украину на празднование 30-летия Независимости Украины. Украинские власти очень надеялась на такое развитие событий.

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