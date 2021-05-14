Байден не приедет в Украину на празднование 30-летия Независимости: кто представит США

Украину может посетить заместитель госсекретаря Виктория Нуланд

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Президент США Джо Байден не приедет в Украину на празднование 30-летия Независимости Украины. Украинские власти очень надеялась на такое развитие событий.

Источник снова подтвердил свой старый инсайд о том, что пока не планируется встречи президентов Украины и США, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Пока ничего не изменилось, а наоборот частично ухудшилось, а популистский месседж нашего посла в США Оксаны Маркаровой, что они работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и Байдена, так это их работа, они все оставшиеся 3 года могут каждый квартал разгонять этот месседж, но результата по нашим данным пока нет, — пишет источник.

Также отмечается, что в августе в Украину не приедет вице-президент США Камала Харрис или госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным источника скорее всего к нам на празднование 30-летия Независимости и «Крымскую платформу» приедет заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Ранее стала известна дата возможной встречи Байдена и Путина.