Политика

Разговор Зеленского и Путина: что обсудят президенты на встрече

Дата встречи глав РФ и Украины пока не названа

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На потенциальной встречи глав Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина планируется провести анализ выполнения договоренностей Парижского саммита «Нормандской четверки». Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УРА-Информ.

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», — подчеркнулЕрмак.

Однако, в Кремле уверяют, что у Путина ни под каким предлогом не будут говорить с президентом Украины касательно временно оккупированного Донбасса.

При этом, дата встречи глав РФ и Украины пока не названа.

Ранее сообщалось, что сейчас отношения между Украиной и Россией не самые лучшие. Однако ситуация может еще больше ухудшиться.

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