Медведчука могут выпустить под залог: стала известна сумма

Офис генерального прокурора определил залог в размере чуть более 300 миллионов гривен

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Продолжает поступать информация по поводу возможного ареста пророссийского политика, лидера ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

На данный момент известно, что народному депутату Украины вчера, 12 мая, вручили подозрение в государственной измене. Сегодня, 13 мая, Печерский районный суд будет избирать Медведчуку меру пресечения. Ориентировочно все должно начаться в 13:00. Офис генпрокурора ходатайствует об аресте с альтернативой залога, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Стало известно, что Офис генерального прокурора определил залог для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука в размере чуть более 300 миллионов гривен.

«Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски — подано ходатайство с таким размером залога», — отмечает пресс-служба ОГП.

Ранее мы сообщали, что Порошенко во время президентства дал команду зачистить весь компромат на Медведчука.