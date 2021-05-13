Политика

Если Медведчука посадят, Путин откажется вести переговоры с Зеленским

Все из-за Виктора Медведчука

Время чтения: 46 Секунд

Сейчас отношения между Украиной и Россией не самые лучшие. Однако ситуация может еще больше ухудшиться.

Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский хотел пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но последний не ответил на запрос с украинской стороны. В тоже время в последнее время президенты обменялись публичными выступлениями, в которых заявили о возможной личной встрече.

Однако ситуация с возможным арестом кума Путина Виктора Медведчука может снова изменить ситуации на линии Зеленский – Путин, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш кремлевский источник инсайдит, что если Президент Украины Владимир Зеленский посадить Виктора Медведчука, то встречи Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского не будет до конца его правления. То есть Зеленский получит «черную метку» от Кремля», — пишет паблик.

Также источник дополняет, что в Москве посадку Медведчука воспримут, как личный вызов Зеленского к Путину.

Ранее мы сообщали, что Порошенко во время президентства дал команду зачистить весь компромат на Медведчука.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Порошенко во время президентства дал команду зачистить весь компромат на Медведчука

Бывший президент хотел уничтожить компромат на кума Путина

Донбасс пострадал от войны из-за аннексии Крыма, — депутат РФ

Дончане гневно восприняли эти слова

Медведчук прибыл к Генпрокурору

У Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение

Это выпад, в том числе и против Путина — эксперт о возможном аресте Медведчука

Станислав Белковский о куме Владимира Путина

Секретарь генсовета Единой России в ОРДО: что сказал чиновник в Донецке

Андрей Турчак постел ОРДО

Медведчук знал об обысках: его предупредили

Новая информация по поводу возможного задержания

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap