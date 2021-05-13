Если Медведчука посадят, Путин откажется вести переговоры с Зеленским

Все из-за Виктора Медведчука

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Сейчас отношения между Украиной и Россией не самые лучшие. Однако ситуация может еще больше ухудшиться.

Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский хотел пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но последний не ответил на запрос с украинской стороны. В тоже время в последнее время президенты обменялись публичными выступлениями, в которых заявили о возможной личной встрече.

Однако ситуация с возможным арестом кума Путина Виктора Медведчука может снова изменить ситуации на линии Зеленский – Путин, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш кремлевский источник инсайдит, что если Президент Украины Владимир Зеленский посадить Виктора Медведчука, то встречи Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского не будет до конца его правления. То есть Зеленский получит «черную метку» от Кремля», — пишет паблик.

Также источник дополняет, что в Москве посадку Медведчука воспримут, как личный вызов Зеленского к Путину.

Ранее мы сообщали, что Порошенко во время президентства дал команду зачистить весь компромат на Медведчука.