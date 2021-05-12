Медведчук знал об обысках: его предупредили

Новая информация по поводу возможного задержания

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Главной новостью вчерашнего дня в Украине, 11 мая, стала информация об обысках и оглашения подозрения в государственной измене куму Владимира Путина и пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Спустя некоторое время начинают появляться новые подробности возможного задержания одного из лидеров «Оппозиционной платформы За Жизнь» и действующего народного депутата. Источник в Офисе президента Украины сообщает, что, что Медведчук был в курсе обысков и подготовки подозрения, его предупредили заранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Аудиозаписи разговоров Медведчука и российских топ-чиновников предоставили из посольства США в Украине, именно западные спецслужбы работающие на 2 этаже СБУ делали фиксацию всех контактов лидера ОПЗЖ с 2014 года», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что лидер ОПЗЖ и политик с пророссийской позицией Виктор Медведчук направлял заместителю главы Администрации Российской Федерации Дмитрию Козаку секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины.

Вчера поздно вечером Медведчук отреагировал на действия правоохранительных органов и сказал, что не будет скрываться.