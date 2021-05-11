Политика

Зеленский может пойти на кадровые перестановки: это требование США

Изменения произойдут в Кабмине и Офисе президента

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Уже в ближайшее время в украинской политике могут произойти изменения. Некоторые чиновники могут потерять свои должности.

Источник в Офисе президента Украины сообщил, что что кадровый кейс сейчас снова обсуждается в Офисе Президента, при этом окончательного решения по поводу того или иного чиновника на данный момент нет. Отмечается, что США сыграют важную роль в следующем назначении чиновников, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что кадровый кейс сейчас снова обсуждается в Офисе Президента, но окончательного решения по персоналиям ещё нет. Госсекретарь, а точнее его помошница Нуланд на встрече с Зеленским предложила/потребовала заменить ряд персоналий в Кабмине и Офисе Президента», — отмечает телеграм канал.

На данный момент точно неизвестно, кто именно может потерять свои должности в правительстве и Офисе президента, но давно говорится о том, что глава МОЗ Максим Степанов может уйти в отставку.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Ко три дня готовились к встрече с госсекретарем США.

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