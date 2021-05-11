Политика

Украинский политик сравнил Путина с Гитлером — нужно сделать все, чтобы выкопать ему могилу

Олег Ляшкоо президенте России

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Президента Российской Федерации Владимира Путина сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Это сделал известный украинский политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Он заявил, чтобы не повторить историю Бабьего Яра мир должен сделать все, чтобы остановить «нового Гитлера современности – Путина». Украинский политик добавил, что сейчас Путин проводит фактически ту же политику, которую проводил Гитлер в 30-е годы прошлого века. Ляшко добавил, что тогда международные организации также закрывали на все глаза, что привело к Второй мировой войне, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Ляшко добавил, что мир должен выкопать могилу Путину, а не договариваться с ним.

«Путин не признает ни прав человека, ни международного права, ни границ независимых государств. Мир не должен повторять ошибок, молчать и пытаться договориться с Путиным. С Гитлером не договариваются, нужно сделать все, чтобы выкопать ему могилу, в которой он сам и погибнет», — сказал Ляшко.

Ранее мы сообщали, что Зеленского убедили, что встреча с Путиным ненужная и глупая.

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