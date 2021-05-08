Общество Политика

Порошенко договорился с Путиным отдать ему Мариуполь, — Гордон

Петр Порошенко никак не прокомментировал ситуацию

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Украинский известный журналист Дмитрий Гордон обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что он планировать «отдать» Мариуполь Российской Федерации. Об этом Гордон заявил в эфире украинского ток-шоу, передает УРА-Информ.

В 2014 году, как уверил Гордон, в момент вторжения российских войск на украинский Донбасс, армия Украины была небоеспособной. При этом, в правительстве было огромное количество агентов влияния Москвы с паспортами РФ.

«Мариуполь спас полк „Азов“. Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России… Я знаю… Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя. И 156 бойцов „Азова“ спасли Мариуполь», — считает Гордон.

Украина, как считает журналист, должна быть благодарна «Азову» за этот подвиг.

При этом, доказательств своих слов Дмитрий Гордон не привел, а Петр Порошенко никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, а также лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко озвучил пять «красных линий» для действующего главы украинского государства Владимира Зеленского в процессе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. 

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