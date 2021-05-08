«К чертовой матери — из Украины»: Кравчук обратился к украинским политикам

Фамилий политиков, которые поддерживают российскую пропаганду, он не назвал

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Первый президент украинского государства, а также глава украинской делегации в Тресторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинские политики поддерживают то, что в Российской Федерации придумывают об Украине. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает УРА-Информ.

«Как бы они не маскировались, как бы они не подстраивались под то, что они за народ и за Украину, за счастливую жизнь… Они ни черта не знают, потому что выросли в других условиях. Они живут идеологией кремлевской, соловьевых, киселевых и других», — отметил Кравчук.

Также он считает, что если такие политики хотят здесь жить, то им необходимо прислушиваться к интересам государства.

«А как не хотят — к чертовой матери из Украины. Вот мой им совет», — выступил Кравчук.

Ранее сообщалось, что представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что делегация Российской Федерации инициировала передачу украинскому государству четверых пленных женщин, однако, в «ДНР/ЛНР» заблокировали их передачу.