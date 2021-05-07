Стал известен новый конкурент Зеленского: американцы делают на него ставку

Дмитрий Кулеба – новый ставленник США?

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США хоть и заявляют, что уважают украинский народ и его выбор, всегда имеют своих «любимчиков» и тех политиков, на которых и сами делают ставку.

Источник отмечает, что новым политиком, на которого могут сделать ставку американцы может стать действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулаба, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что будущим лидером нового политического проекта, который будут курировать американцы, станет Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба», — пишет паблик.

Источник добавляет, что многие в американском лобби, видят в Кулебе, даже будущего конкурента для Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.

Напомним, что вчера, шестого мая, Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По словам одного из источников, она закончилась не лучшим образом для украинского президента.