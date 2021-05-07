Политика

Предоставление Украине систем ПВО от США: Блинкен сделал заявление

Кулеба ранее заявил о том, что в рамках помощи Соединенных Штатов Украина запросит системы ПВО и антиснайперские технологии

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что правительство США рассматривает вопрос о том, какое дополнительное вооружение предоставить украинскому государству для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

«Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь, — кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащения, — была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения», — заявил Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что российскую агрессию возможно победить путем давления международных партнеров на ее правительство. 

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