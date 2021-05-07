Политика

Лидер «ЛНР» провел переговоры с украинским политиком: стало известно, кто он

Этим политиком был кум Путина Виктор Медведчук

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Так называемые «власти» ОРЛО хотят провести переговоры с официальными украинскими властями. Такое заявление местным СМИ сделал «главарь» «ЛНР» Леонид Пасечник.

Он заявил, что уже что уже встречался с украинским политиком. Речь идет об одном из лидеров «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком, который является кумом президента РФ Владимира Путина. Пасечник признался, что стороны обсуждали конец войны на Донбассе и возможные меры. Однако больше подробностей по поводу этого разговора неизвестно, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

В тоже время Пасечник добавил, что готов вести переговоры и с другими украинскими политиками.

«Если мы услышим какие-то конкретизированные слова и предложение, несущие в себе зерно рациональности, то лично я готов устроить переговоры с кем угодно. Главное – чтобы война прекратилась. Если такие переговоры поспособствуют прекращению конфликта, то на такое нужно пойти», — сказал Пасечник.

Ранее мы сообщали, что Леонид Пасечник покинет свою должность, ему уже нашли замену.

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