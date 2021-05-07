Будет что-то похожее на казахстанский сценарий — эксперт о преемнике Путина

Станислав Белковский о следующем президенте РФ

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Президент России Владимир Путин уже думают о своем преемнике. Такое заявление сделал российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

В тоже время эксперт отметил, что на данный момент консенсусной фигуры нет, и не может быть, поскольку преемник, так или иначе, уже существует в голове Владимира Путина. В тоже время, кто именно сам лидер Кремля еще для себя не определил. Он, как тактик, примет окончательное решение в последний момент, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Апостроф ТВ».

Эксперт добавил, что если Путин в 2024 году все-таки примет решение уйти с поста президента Российской Федерации, то ему на смену может прийти некий «коллегиальный преемник».

«Собирается ли он уходить – это еще неизвестно. Думаю, что он хотел бы уйти, но не факт, что это случится. Гарантий этого нет. Но если все же он уходит в 2024 году и на смену ему кто-то приходит, то это будет коллегиальный преемник. Будет что-то похожее на казахстанский сценарий. Будет несколько человек, которые будут занимать ключевые государственные посты», — сказал эксперт.

Ранее стала известна дата возможной встречи Байдена и Путина.