Зеленский и Ко три дня готовились к встрече с госсекретарем США

Энтони Блинкен уже в Украине

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Сегодня, шестого мая, самолет государственного секретаря США Энтони Блинкена приземлился в Украине. Американский чиновник должен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник отмечает, что его кортеж будет более 30 автомобилей, а также независимым журналистам запрещают его снимать. Источник сообщает, что весь Офис Президента и лично президент Владимир Зеленский 3,4, 5 мая готовились к встрече с высокопоставленным чиновником из США, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Как пояснил источник, от этой встречи многое зависит, поэтому Зеленский готовился все дни к личным переговорам с Блинкеном», — пишет паблик.

Источник также добавляет, что сама встреча будет сложной. Госсекретарь привёз определённые послание и задачи для всей нашей верхушки, которая все эти месяцы боролась за внимание и «одобрения» Белого Дома.

Ранее мы сообщали, что президента США Джо Байден может провести встречу с президентом Украиной Владимиром Зеленским.