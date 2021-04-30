Россия будет слушать только одно государство: Кравчук рассказал какое

Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней

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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Соединенные Штаты Америки — единственное государство, к которому прислушается глава Кремля Владимир Путин. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кравчука.

«Я думаю, что сыграла роль не только твердая и системная позиция Украины, но, прежде всего, очень понятная и очень четкая позиция Соединенных Штатов Америки. Сегодня США — это единственная, на мой взгляд, страна, которую Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней. Ведь от Соединенных Штатов принятия и радикальных, и мягких и твердых, и любых решений «, — сказал Кравчук.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.