Общество Политика

Россия будет слушать только одно государство: Кравчук рассказал какое

Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней

Время чтения: 33 Секунд

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Соединенные Штаты Америки — единственное государство, к которому прислушается глава Кремля Владимир Путин. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кравчука.

«Я думаю, что сыграла роль не только твердая и системная позиция Украины, но, прежде всего, очень понятная и очень четкая позиция Соединенных Штатов Америки. Сегодня США — это единственная, на мой взгляд, страна, которую Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней. Ведь от Соединенных Штатов принятия и радикальных, и мягких и твердых, и любых решений «, — сказал Кравчук.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Продолжается давление на Путина из-за Украины — эксперт

Андрей Веселовский о возможной встрече двух президентов

Встреча Зеленского с Байденом: что известно на данный момент

Зеленский и Блинкен обсудят важные моменты

«Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков: названы имена

В списке есть пятый и шестой президенты Украины

Стало известно, кто может заменить Степанова на должности глав МОЗ

Виктор Ляшко может стать новым главой министерства

Пандемия COVID-19: число заражений в мире превысило 150 миллионов

по всему земному шару зафиксировано уже 150 530 783 случаев

«Комендантский час» в в ОРДЛО отмени, но только на несколько недель

Обычно в ОРЛО на улицах с 23:00 до 04:00 действует «комендантский час»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap