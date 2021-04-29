Политика

Встреча президентов РФ и Украины: с чем Зеленский поедет к Путину

Президенту есть с чем поехать на эту двустороннюю встречу

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский имеет «конкретное предложение» к главе Кремля Владимиру Путину. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Я уверяю, что президенту есть с чем поехать на эту двустороннюю встречу, если она состоится. Он не едет просто посмотреть в глаза», — подчеркнул он.

Зеленский планирует встречей удержать Путина на политико-дипломатическом пути решения вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.

«Встреча может создать условия и подать сигналы, даже неофициальные, которые покажут ему, что переход к открытому применения силы в отношении Украины — это смерть для России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская сторона в ТКГ всеми силами пытается выбросить переселенцев из переговоров в контактной группе по Донбассу. Для этого РФ подключает к работе «экспертов» из ОРДЛО

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