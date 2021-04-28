«Войны можно и нужно избежать», — глава МИД РФ

Лавров уточнил, что не может отвечать за Зеленского
Правительство Российской Федерации «не хотело бы» начала новых военных действий на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УРА-Информ.
Он также считает, что войны на временно оккупированном украинском Донбассе «можно и нужно избежать». При этом, Лавров подчеркнул, что Россия и ее правительство против боевых действий.
«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — добавил он.
Помимо этого, Лавров уточнил, что не может отвечать за шестого президента украинского государства Владимира Зеленского, а также в целом за украинскую сторону. Он считает, что Зеленский жаждет удержаться у власти любой ценой. Именно исходя из этого он поддерживает мысль в умах украинцев про то, что «ополченцы» являются террористами.
Ранее сообщалось, что Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины.