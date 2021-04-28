«Войны можно и нужно избежать», — глава МИД РФ

Лавров уточнил, что не может отвечать за Зеленского

Время чтения: 49 Секунд

Правительство Российской Федерации «не хотело бы» начала новых военных действий на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УРА-Информ.

Он также считает, что войны на временно оккупированном украинском Донбассе «можно и нужно избежать». При этом, Лавров подчеркнул, что Россия и ее правительство против боевых действий.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — добавил он.

Помимо этого, Лавров уточнил, что не может отвечать за шестого президента украинского государства Владимира Зеленского, а также в целом за украинскую сторону. Он считает, что Зеленский жаждет удержаться у власти любой ценой. Именно исходя из этого он поддерживает мысль в умах украинцев про то, что «ополченцы» являются террористами.

Ранее сообщалось, что Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины.