Политика

В Штатах озвучили условие сотрудничества с Россией

США хотели бы иметь с Российской Федерацией «более стабильные отношения»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США сможет сотрудничать с Российской Федерацией, если она не будет обострять двусторонние отношения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Блинкена для CNN.

Также Блинкен уточнил, что США хотели бы иметь с Российской Федерацией «более стабильные отношения». Однако, это напрямую зависит от президента РФ.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности», — подчеркнул госсекретарь.

Как пример, Блинкен привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе текущего года.

Ранее сообщалось, что Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада.

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