Политика

Отвод войск РФ от границ Украины: в Пентагоне рассказали о ситуации

Еще рано принимать заявления РФ «за чистую монету»

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Соединенные Штаты Америки зафиксировали отвод Российской Федерацией части своих военных от границ Украины. При этом, в Пентагоне считают, что еще рано принимать заявления РФ «за чистую монету». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает УРА-Информ.

Он отметил, что разведка США будет в дальнейшем крайне внимательно наблюдать за действиями Российской Федерации.

«Слишком рано говорить и принимать за чистую монету утверждения России о том, что-то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад», — отметил Кирби.

Ранее сообщалось, что в Кремле так и не определились с деталями возможной предстоящей встречи президентов Украины и России.

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