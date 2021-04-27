«Донбасс нужно обсуждать»: в Кремле рассказали детали подготовки встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в налаживании добрых отношений со всеми государствами

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В Кремле так и не определились с деталями возможной предстоящей встречи президентов Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Также он уточнил, что Кремлю необходимо прояснить еще много деталей касательно возможной встречи лидеров двуг соседних государств.

«Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — добавил он.

Помимо этого, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в налаживании добрых отношений со всеми государствами.

«Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле поддерживают инициативу шестого президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с главой России Владимиром Путиным. Однако, такой диалог глав государств должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.