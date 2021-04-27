Политика

«Донбасс нужно обсуждать»: в Кремле рассказали детали подготовки встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в налаживании добрых отношений со всеми государствами

Время чтения: 49 Секунд

В Кремле так и не определились с деталями возможной предстоящей встречи президентов Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Также он уточнил, что Кремлю необходимо прояснить еще много деталей касательно возможной встречи лидеров двуг соседних государств.

«Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — добавил он.

Помимо этого, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в налаживании добрых отношений со всеми государствами.

«Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле поддерживают инициативу шестого президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с главой России Владимиром Путиным. Однако, такой диалог глав государств должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В Москве назвали единственный верный шаг для Украины по Донбассу

В Кремле уверены, что реализация минских соглашений поможет побороть конфликт

К Черному морю направляется патрульный катер США: названы причины

Hamilton следует в северном направлении для прохода в Черное море

Зеркальные меры: Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ

Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года

Путин готов говорить с Зеленским, но не про Донбасс: в Кремле сделали заявление

Президентом РФ было четко изложено его намерения касательно разговора с президентом Зеленским

В ВР согласились вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»: кто сделал заявление

С подобным заявлением выступили пророссийские депутаты

Гордон поделился своим мнением о возможной встрече Зеленского с Путиным

По словам журналиста это ничего не принесет Украине

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap