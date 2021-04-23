Политика

Стала известна реакция Зеленского на предложения «главарей» «ЛНР» и «ДНР»

Украина не будет вести переговоры с боевиками

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Так называемые «главари» «республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением встретиться на Донбассе на линии соприкосновения.

Источник в Офисе президента рассказал, что Владимир Зеленский никогда не будет вести диалог с «лидерами» так называемых «ЛНР» и «ДНР», а попытка Кремля сместить акцент в переговорах между президентами Украины и России является пустой манипуляцией, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«В Москве пытаются убедить европейских партнёров в том, что Кремль открыт к диалогу, а именно Киев тормозит реализацию Минских соглашений», — заявил источник.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретится в любой части Донбассе. Он в свою очередь предложил украинскому президенту вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР» напрямую После этого выступили так называемые «главари» «республик» и предложили Зеленскому встретиться на линии соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что боевики «ЛНР» получили новую партию вооружения от РФ.

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