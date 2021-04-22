Украина отреагировала на заявления Путина

Дмитрий Кулеба о словах президента РФ

Время чтения: 48 Секунд

Украина отреагировала на вчерашнее выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Он заявил, что Москва не позволит западным странам переходить «красные линии».

На эти слова отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который считает, что президент России пугает западные страны, показывая, что только РФ может пересекать «красные линии», пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Я прочитал послание президента Путина следующим образом: «Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии», — заявил Кулеба.

Также он добавил, что не имеет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято.

«У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Ситуация может находится на любой стадии, — сказал Кулеба.

«И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать Путину … принять это решение», — добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Путин может полностью проигнорировать послание Зеленского.