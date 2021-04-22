Политика

Чехия выдвинула России ультиматум: что произошло

Москва должна отреагировать сегодня

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Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек заявил, что к 12 часам четверга Кремль должен разрешить 20 чешским дипломатам, высланным из Москвы, вернуться в России. Ранее политик участвовал во встрече с послом РФ в Праге Александром Змеевским.

Если чехи не вернутся в Россию, Прага потребует сокращения штата российского посольства до уровня чешского представительства в Москве, где после высылки 20 сотрудников остались пять дипломатов, включая посла, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Ранее МИД Чехии приказал покинуть страну 18 сотрудникам российского представительства. Кулханек сказал, что между ним, президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем существует полное согласие относительно шагов, которые он сообщил российскому дипломату.

Кризис в отношениях между Прагой и Москвой начался с субботнего выступления Бабиша и Яна Хамачека — заместителя премьер-министра и министра внутренних дел, который до среды также возглавлял МИД. Они сообщили, что согласно информации чешских служб, есть обоснованные подозрения, что за взрывом на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли агенты ГРУ российской военной разведки.

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