Зеленский послал публичный сигнал Кремлю: Украина готова к войне

Стала известна истинная цель послания Владимира Зеленского

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Вчера, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Он затронул тему Донбасса и обратился к президенту России Владимиру Путину.

Украинский президент заявил, что готов встретиться с лидером Кремля в любой точке Донбасса. Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента не ожидают ответа от Путина на видеообращение Зеленского, пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«На Банковой специально опубликовали тезисы Президента Украины о Донбассе перед посланием Президента России, которое несколько раз переносилось из-за ситуации на Востоке Украины», — пишет паблик.

Источник добавляет, что украинская разведка подготовила данные, что в послании Владимира Путин затронет Донбасс и защиту российских граждан. Именно поэтому было решено послать публичный сигнал Кремлю, что мы не боимся войны и готовы защищать свои земли.

Ранее на Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха.