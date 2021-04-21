«С какого перепугу»: в Кремле жестко отреагировали на предложение Зеленского

В Кремле считают видеообращение Зеленского смешным

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В Кремле бурно отреагировали на предложение шестого президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимир Путиным на временно оккупированном украинском Донбассе. Ответ украинскому главе дал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает УРА-Информ.

Российский политик посчитал это заявлением хорошего актера.

«Это заявления хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу в украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует», — отметил Джабаров.

Помимо этого, он предложил гаранту украинской Конституции встретиться с «главами ЛДНР».

«Во вторых, о чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе. Россия не является стороной конфликта. Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона», — добавил он.

Политик считает видеообращение Зеленского смешным.

«Это по меньшей мере смешно. Я думаю, что это заявление, кроме самого Зеленского, никто и не заметит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.